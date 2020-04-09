Митрополит Антоний рассказал, можно ли спасаться без храма и Причастия

Евхаристия - это самое важное в церковной жизни, мы не можем согласиться с высказываниями, что через Причастие можно заразиться.

Об этом сообщил митрополит Антоний (Паканич) в своем комментарии на Youtube канале «Лавра. Путь спасения».

«Мы обеспечиваем людей масками, если это необходимо, но есть границы, где мы не можем уступить, согласиться с теми силами, которые убеждают нас, что через Евхаристию можно заразиться. Если человек так считает, он просто неверующий. И наоборот, если он неверующий изначально и предлагает нам эту позицию принять, то он борется с нами таким способом, борется с православным христианским сознанием», - сказал митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что заявления о том, спасение возможно без храма и Причастия, не соответствуют действительности.

«Иногда даже слышатся такие заявления, что в принципе спасаться можно вообще без храма. Это тоже ложный посыл, с которым мы не можем согласиться, потому что храм - место особого присутствия Божьего, концентрация благодати Божией. В храме совершаются Таинства, человек приходит в Церковь через Таинство Крещения, в храме человек принимает Таинства, принимает самого Христа через Евхаристию»,- сказал владыка.

Митрополит Антоний напомнил, что «Евхаристия - это эпицентр церковной жизни, без Евхаристии нет Церкви».

«Если мы не будем, как нас убеждают, совершать Евхаристию, потому что через это люди заражаются - это мысли не человеческие, а от духов злобы, которые пытаются таким образом бороться с самой Церковью. Есть определенные границы, где для церковного мировоззрения хода нет. Это не просто табу, мы понимаем, что это - угроза для подлинной православной христианской религиозности», - сказал архиерей.

Как сообщалось ранее, митрополит Антоний рассказал, какие действия предприняла Украинская Православная Церковь для помощи в противодействии пандемии.