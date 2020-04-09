Войти | Зарегистрироваться
19:19

четверг,
09 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ заявили, что на Буковине у трех священников диагностировали коронавирус

09.04.2020 / 18:52
В УПЦ заявили, что на Буковине у трех священников диагностировали коронавирус
Православный храм Источник: Центр информации УПЦ
В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ отметили, что в храмах соблюдаются санитарные нормы и рекомендации МОЗ, проводится плановая дезинфекция помещений

В Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви прокомментировали информацию о 3 случаях COVID-19 среди священников.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальную страницу Черновицко-Буковинской епархии в Фейсбук.

«Двое священнослужителей, по рекомендации врачей, госпитализированы - один находится на домашнем лечении под наблюдением медиков. Священники служили на разных приходах», - сообщили в пресс-службе епархии.

Кроме того, еще один священнослужитель, почувствовав простуду, прошел тест на COVID-19 - тест не подтвердил вирусного заболевания.

В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ отметили, что в храмах соблюдаются санитарные нормы и рекомендации МОЗ, проводится плановая дезинфекция помещений.

«На время больничных больных клириков им были назначены замены. Приходы нашей епархии в дальнейшем продолжают пошив масок, изготовление антисептиков и оказывают адресную помощь продуктами питания людям, которых карантин оставил без средств существования на пороге голодной смерти», - отметили в епархии.

В пресс-службе епархии попросили верующих ответственно относиться к своему здоровью и быть внимательными друг к другу.

«Христиане, просим вас поберечь священников и друг друга. Почувствовав симптомы вирусной инфекции, обращайтесь к врачам и самоизолируйтесь», - призвали в епархии.

Источник: Inpress.ua
упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.