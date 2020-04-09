Судьи рассказали, как ГСА и ИСС планируют заработать на электронном суде

Государственная судебная администрация Украины (ГСА) 8 апреля 2020 года утвердила порядок проведения судебных заседаний в режиме видеоконференции с использованием системы EasyCon. Изменения в соответствующие законы были приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Изменения неоднозначные, вызывают среди судей споры. Как сообщается в Телеграм-канале «Под Мантией», Ассоциация развития судейского самоуправления обратилась с открытым обращением к ГСА, где указала на проблемы.

Отмечается, что за несколько дней до принятия изменений суды уже провели первые заседания с использованием таких программ как Skype и Zoom.

«И вот ГСА издает приказ, в котором определяет, что единственной программой, которой можно пользоваться судам, это EasyCon. Но, ещё два дня назад, на первых страницах поиска в Гугле никто бы не нашел информации о том, что EasyCon вообще существует. Судьи о данном программном обеспечении не слышали», - говорится в сообщении.

В связи с этим судьи интересуются: почему именно EasyCon и как в ГСА узнали о наличии такой секретной программы?

Оказалось, что программа EasyCon не новая. Ей уже несколько лет. ГП «Информационные судебные системы» (ИСС) уже давно использует программу EasyCon-VP для обеспечения связи с осужденным и исправно перечисляет деньги.

Продвигает программный продукт EasyCon фирма ООО «Иволга-2», которая была замешана в деле о разворовывании ГСА государственных средств в особенно крупных размерах.

«Программный продукт централизированно ГСА не закупало. Планируют, что это будут делать ТУ ГСА или каждый суд сам. Другими программами пользоваться будет запрещено», - пишут судьи.

Кроме этого, как говорится в сообщении, EasyCon уже обновил тарифы, и теперь в ГСА и ИСС делят будущий профит от использования программного обеспечения судами.

«Если через месяц работы все суды будут на тарифе Стандарт премиум +, где месячная плата для организаций 1800 грн., то ежемесячная прибыль составит более 1 млн. грн. только от подключения судов. Расчет простой, в Украине более 700 судов разных уровней», - отмечается в сообщении.

Судьи уточнили, что для судов, которые проводят больше всех заседаний, уже подготовлены отдельные тарифы.

«В ГСА и ИСС очень надеются, что эта система будет задействована как отдельный модуль в новом Электронном суде, и тогда сумы ежемесячных бонусных выплат будут значительно выше», - резюмируют судьи.