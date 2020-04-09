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Винницкий митрополит сдал тест на коронавирус

09.04.2020 / 18:23
Винницкий митрополит сдал тест на коронавирус
Митрополит Варсонофий Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит призвал СМИ ответственно относиться к распространению информации и призвал верующих молиться

Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий сдал тест на коронавирус.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на страницу митрополита Варсонофия в Фейсбук, жалоб на состояние здоровья у него нет.

«Учитывая распространение в Украине COVID-19, я, как законопослушный гражданин, обратился к своему семейному врачу с просьбой оценить состояние моего здоровья и сдал тест на коронавирус (результаты которого ожидаются позже). Чувствую себя хорошо, жалоб на здоровье не имею, тест сдал, потому что ответственно подхожу к сложившейся ситуации в стране и хочу сохранить здоровье окружающих», - написал митрополит Варсонофий.

Он напомнил, что «архиереи, священники, монахи и миряне Украинской Православной Церкви делают все от себя возможное, чтобы помешать распространению вируса, а также соблюдают все санитарные требования Минздрава».

Митрополит призвал СМИ ответственно относиться к распространению информации и призвал верующих молиться.

«Будем молиться, чтобы Всемилостивый Бог сжалился над нами грешными и помог устоять перед очередным заболеванием на этой земле», - подчеркнул владыка.

Источник: Inpress.ua
упц
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