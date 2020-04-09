Фигурант пленок: в общем за должности кандидаты заплатили Ермаку около $100 тысяч

Об этом заявил фигурант пленок с братом председателя Офиса президента Дмитрий Штанько.

Об этом шла речь в интервью Штанько и Шумского Bihus.info (фигуранты сами захотели дать интервью – ред.)

Прямая речь Штанько: "До сотни тысяч долларов были переданы Денису.

Деньги передавались Денису для того, чтобы он – он не был должностным лицом – чтобы он двигал проект. Была ли это неправомерная выгода – пусть устанавливают следователи.

Сумму определял Денис на глаз. Если человек хочет быть в команде, хочет быть назначенным и имеет проект, он должен дать деньги, чтобы подтвердить свои серьезные намерения. А Денис дальше обращается к Андрею. По крайней мере первые разы так было. Денис докладывал ему при общении. Это было при мне, я это видел, кто звонил. Ему не было смысла скрывать свое общение он наоборот все это подносил постоянно, что я пообщался с братом, с Андреем.

Судя по риторике Дениса, первые 10 тысяч Андрей получил. Это был первый кандидат, и я это слышал лично. Человек на Госгеокадастр. Я слышал об этом из разговора Дениса по телефону".

По словам Штанько, речь идет об Александре Луцком, который якобы заплатил 10 тысяч долларов за то, чтобы быть назначенным на главу Госгеокадастра.

Штанько говорит, что лично писал ему расписку. А почему Луцкого не назначили, ему не понятно.

В целом, по словам фигурантов – Штанько и Сергея Шумского – идею искать людей во власть в начале лета 2019 года им озвучил Денис, а ему якобы подбросил его брат, поскольку президентская программа "Лифт" не работала.

Деньги сначала якобы брали за проведение экспертизы проектов, которые подавали кандидаты на должности. Штанько добавил, что, по словам Дениса Ермака, это стоило от 150-900 тысяч гривен.

Затем деньги якобы стали брать уже за встречу с Ермаком.

Фигурант рассказал, что они находили людей, читали их резюме, с отобранными кандидатами проводил собеседования Денис Ермак. Если человек ему нравился, то Ермак якобы называл на глаз сумму и эту сумму кандидату потом озвучивал Штанько.

Если человек соглашался, то Штанько писал расписку, брал деньги и нес их Денису.

Фигуранты также рассказали, что вели разговоры в частности с экс-нардепом Владимиром Купчаком, который хотел возглавить "Энергоатом", но никто из тех людей, с кем они контактировали, не был назначен на должность.

Штанько также во время интервью отрицал, что записи разговоров вел именно он. По его словам, он не знает, откуда взялись эти видео.

Фигуранты пленок сообщили, что они написали заявления о совершении преступления, и 5 апреля их уже допросили в НАБУ.

По словам Штанько и Шумского, в их заявлениях изложены "факты мошенничества и признаки коррупции", и касаются они Андрея и Дениса Ермаков.

Напомним: журналисты-расследователи установили нескольких фигурантов записей, где брат главы Офиса президента Денис Ермак якобы договаривается о назначении разных людей на государственные должности. Кроме самого Дениса Ермака на записях есть две ключевые фигуры – его помощник и человек, который снимала видео.

По утверждениям журналистов, помощника зовут Шумский Сергей Зиновьевич. А человека, который снимала видео, зовут Дмитрий Александрович Штанько, ему 39 лет, он родом из Харькова и окончил Харьковский национальный университет внутренних дел.

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака– Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.

Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.

Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками". В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса.

Позже юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации "пленок" правоохранительные органы открылиуже 5 уголовных производств.

Сам же Денис Ермак заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.

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