Венедиктова о деле Шеремета: не надо было делать такой громкий брифинг

По ее мнению, не надо было силовикам давать громкий брифинг по делу, потому что это испортило восприятие общества.

Об этом шла речь в интервью Венедиктовой "Украинской правде"

Прямая речь: "Можно я сейчас скажу просто как человек? Мне кажется, что не надо делать такого громкого брифинга до тех пор, пока реально дело не вышло из суда. Поэтому у гражданского общества испорченное восприятие этого дела. Как и что оно будет - увидим.

Вы же знаете: "точка зрения определяется местом сидения". Поэтому, что бы я сейчас не говорила, оно будет не на руку ни адвокатам, ни прокурорам в суде. Это может быть расценено в суде как влияние и ангажированность, я не буду делать таких выводов.

Я знаю, какой риторики от меня ожидает общество в этом деле. Но я оставлю дело людям, которые должны его закончить - конкретным прокурорам, конкретным судьям. Адвокаты сделают свое дело. Это нормально и цивилизованно, давайте быть профессионалами".

По ее словам, предыдущий генпрокурор Руслан Рябошапка, когда выходил на брифинг по делу Шеремета, видимо, имел "какие-то идеи, был уверен в своих действиях", но Венедиктова не хотела бы это комментировать, потому что это не честно по отношению к Рябошапке: "Все, что я буду сейчас говорить, может быть камнем в его город".

Сам Рябошапка недавно тоже критиковал Венедиктову.

Она рассказала, что в деле продлили сроки досудебного расследования на два месяца (до 12 июня), поэтому через два месяца уже можно будет ожидать результата.

Генпрокурор заявила, что в деле убийства Шеремета "виден конец": "Я считаю, что через два месяца мы увидим какой-то результат. Понравится он нам, или не понравится. Но это уже будет результат".

Также она добавила, что прокурора, подписавшего подозрение, уволили. Венедиктова отметила, что дело очень сложное.

Напомним: один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), военную медсестру Яну Дугарь.

По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.

Суд арестовал Кузьменко и Антоненко. Дугарь отправили сначала под круглосуточный, а затем под ночной домашний арест.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

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