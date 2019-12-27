Грищенко подтвердила, что ее муж может изготавливать взрывчатку

Ветеран войны на Донбассе Инна Грищенко, известная как "Пума", которую подозревают в покушении на жизнь бизнесмена из Ивано-Франковской области и голос которой фигурировал в телефонных разговорах по делу убийства Павла Шеремета, подтвердила, что ее муж взрывотехник и может изготовить взрывчатку.

Об этом Грищенко сообщила в комментарии hromadske в Печерском суде.

Прямая речь: "Мой муж по специальности взрывотехник. Было бы странно, если бы он не мог чего-то делать. Но тогда у нас нужно всех ветеранов, тысяч 20 точно закрыть".

Грищенко утверждает, что не была знакома с фигурантами убийства журналиста в 2016 году. Также она отметила, что слышала о человеке с позывным "Нацик", но лично не знакома с ним. Грищенко утверждает, что не ее допрашивали ни по делу о покушении на жизнь бизнесмена, ни в деле Шеремета.

Прямая речь: "Знакома с Яной (Дугар - ред.), с Рифом (Антоненко - ред.) с этого года, с конца лета, а с Юлей (Кузьменко - ред.) с того лета. По ФБ (соцсети Facebook - ред .) мы знакомы раньше, но с Яной вообще только в этом году познакомилась. Сначала лично, а затем в ФБ".

Напомним, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лиса"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инна Грищенко ("Бучу" и "Пуму").

Участника боевых действий на Донбассе Владислава Грищенко задержали 24 сентября, его жену Инну – 5 ноября. Обоих суд взял под стражу на время расследования неудачного покушения на убийство Михаила Чекурака в Косове (Ивано-Франковская область). Чекурак находится под судом по делу о разбое. Подозрение в деле убийства Шеремета им не объявляли.

Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.

По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.

Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который их обязан "вытянуть" и защитить.

"Слідство.Інфо" считает, что результаты экспертизы, на которую ссылается Аваков, неоднозначные, а доказательства - слабые и неубедительные. Полиция отрицает.

У "Украинской правды" также есть ряд вопросов к версии следствия.

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