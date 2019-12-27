Братия Киево-Печерской лавры передала подарки многодетным семьям

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16:47
NYT: США планируют глобальную передислокацию войск, чтобы противостоять РФ
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10:54
Берлин пытался помешать санкциям США против "Северного потока-2"
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16:48
РФ обещает ответ США на санкции за "Северный поток-2"
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16:17
На Кубе впервые за 40 лет назначили премьера
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15:45
Польша на слова Путина о Второй мировой: пропаганда в стиле сталинизма
- 16:47
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14:46
Гончарук: в Украине не изменят правил предоставления субсидий в этом сезоне
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11:33
Кличко и Столар смогут избежать ответственности за аферу «УкрБуда», - эксперт
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10:48
Нацбанк начал принудительное взыскание 1,5 млрд грн с экс-владельца банка "Финансы и Кредит" Жеваго
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10:17
Премьер: я бы не стал говорить, что укрепление гривни - это негативное явление
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09:05
Госбюджет в ноябре сведен с дефицитом почти 35 млрд грн
- 14:46
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