Войти | Зарегистрироваться
15:39

пятница,
27 декабря
Онлайн
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
5 продуктов, которые спасут от хандры
Жизнь
5 продуктов, которые спасут от хандры
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Братия Киево-Печерской лавры передала подарки многодетным семьям

27.12.2019 / 14:08
Братия Киево-Печерской лавры передала подарки многодетным семьям
lavra.ua Источник: Центр информации УПЦ
Принести подарки нуждающимся можно в корпус № 65 Киево-Печерской лавры

Братия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, которые несут послушание в отделе социального служения, передала подарки многодетным семьям.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, многодетные семьи получили необходимые продукты, одежду, каждому ребенку достались подарки.

Дети пообщались с архимандритом Глебом и иеродиаконом Филаретом.

«Братия соцотдела благодарят всех, кто помогает их подопечным, а также напоминают о том, что можно жертвовать сезонную одежду и обувь, продукты длительного хранения, канцтовары, бытовую химию и все то, что может понадобиться подопечным отдела социального служения Лавры. А также к празднику Рождества Христова детям подарки, сладости, игрушки», - сообщили в Лавре.

Принести подарки нуждающимся можно в корпус № 65 Киево-Печерской лавры.

Источник: Inpress.ua
дети, Лавра, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.