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В Церкви утвердили тексты новых служб и акафистов

27.12.2019 / 14:12
В Церкви утвердили тексты новых служб и акафистов
Икона Рождества Христового Источник: Патриархия.ру
Утвержденные тексты направлены в Издательство Московской Патриархии для включения в богослужебные сборники

Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил три богослужебных текста и восемь текстов акафистов на заседании 26 декабря.

Об этом сообщает официальный сайт Патриархии.

Решением Синода к общецерковному богослужебному употреблению рекомендованы тексты служб:

Пресвятой Богородице в честь иконы Ее «Всецарица»;

преподобномученицам Анне и Матроне Алексиевским;

преподобному Мисаилу Абалакскому.

Для употребления за богослужением и в домашней молитве одобрены тексты акафистов:

Рождеству Христову;

Пресвятой Богородице пред иконой Ее «Донская»;

Пресвятой Богородице пред иконой Ее «Млекопитательница»;

Пресвятой Богородице пред иконой Ее «Отрада» («Утешение»);

преподобной Александре Дивеевской;

преподобному Севастиану Карагандинскому;

праведному Алексию, пресвитеру Московскому;

праведной Софии, княгине Слуцкой.

Утвержденные тексты направлены в Издательство Московской Патриархии для включения в богослужебные сборники.

Источник: Inpress.ua
молитвы
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