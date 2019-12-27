В Церкви утвердили тексты новых служб и акафистов

Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил три богослужебных текста и восемь текстов акафистов на заседании 26 декабря.

Об этом сообщает официальный сайт Патриархии.

Решением Синода к общецерковному богослужебному употреблению рекомендованы тексты служб:

Пресвятой Богородице в честь иконы Ее «Всецарица»;

преподобномученицам Анне и Матроне Алексиевским;

преподобному Мисаилу Абалакскому.

Для употребления за богослужением и в домашней молитве одобрены тексты акафистов:

Рождеству Христову;

Пресвятой Богородице пред иконой Ее «Донская»;

Пресвятой Богородице пред иконой Ее «Млекопитательница»;

Пресвятой Богородице пред иконой Ее «Отрада» («Утешение»);

преподобной Александре Дивеевской;

преподобному Севастиану Карагандинскому;

праведному Алексию, пресвитеру Московскому;

праведной Софии, княгине Слуцкой.

Утвержденные тексты направлены в Издательство Московской Патриархии для включения в богослужебные сборники.