Церковь издала сборник молитв на случай бедствий и при нападении врагов

Сборник молитв, читаемых во время бедствий и при нападении врагов, выпустили на днях в издательстве Кафедрального собора УПЦ в честь Воскресения Христова.

«Традиция обращаться к тем или иным святым в семейных или бытовых вопросах, а также пользоваться молитвами известных святых Церкви сформировалась благодаря свидетельствам об их помощи конкретным людям в конкретных жизненных обстоятельствах. На основе этих житийных свидетельств и сформирован корпус молитв, помогающих нам в повседневной жизни», — указано в аннотации к изданию на сайте собора.



В книгу вошли:

– молитвы перед началом всякого дела и по окончании дела;

– благодарение за всякое благодеяние Божие;

– ежечасная молитва святителя Иосифа Белгородского;

– молитва о прекращении войн и прочего зла в мире (митрополита Вениамина (Федченкова));

– стихиры Честному Животворящему Кресту Господню;

– молитвы в блудной брани, от осквернения, при обиде;

– молитва преподобному Серафиму Саровскому о даровании любви;

– молитвы о даровании милосердия, о единстве для семьи или прихода;

– молитва Господу Богу о мире и взаимной любви среди людей;

– молитвы об избавлении от злых помыслов, от непосильных искушений;

– молитва ко Господу из келейной книжицы о. Иоанна (Крестьянкина);

– молитва на отгнание злых духов и о сохранении от диавола;

– молитва преподобного Нектария Оптинского и пр.



Сборник увидел свет по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и взяты из книги «Семейный молитвослов», рекомендованной к печати рецензионной комиссией Украинской Православной Церкви.