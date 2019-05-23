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Кабмин выделил 32 миллиона на аудит "Укроборонпрома"

23.05.2019 / 15:58
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров выделяет 32 миллиона гривен на финансовый аудит государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом он сообщил на заседании правительства в сред, 22 мая.

"Мы выделяем сегодня на возвратной основе 32 миллиона гривен для "Укроборонпрома" для того, чтобы "Укроборонпром" начал глубокий финансовый аудит своей деятельности", - сказал премьер.

Кроме того, по его словам, в среду, 22 мая, в парламент будет внесен проект закона относительно прозрачной работы Концерна во всех вопросах, касающихся военной тематики и закупок в этой сфере.

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Напомним: ранее Кабинет министров обязал государственный концерн "Укроборонпром" в течение 10 дней начать финансовый аудит компании.

25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения действующего президента Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.

Олег Гладковский вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.

4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.

6 марта Порошенко на заседании Совета нацбезопасности и обороны заявил, что инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".

Данные системы закупок "Prozorro" свидетельствуют, что тендер на международный аудит "Укроборонпрома", который пообещал инициировать Порошенко, был объявлен еще в 2017 году.

В НАБУ расследуют 22 уголовных производства относительно возможных злоупотреблений служащими предприятий, входящих в ГК "Укроборонпром".

16 марта Порошенко ввел в действие решение СНБО, который предусматривает аудит "Укроборонпрома".

Замсекретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что аудит госконцерна обойдется бюджету в почти 5 млн долларов.

Аудит "Укроборонпрома", проведенный ранее, показал, что почти половина предприятий - неэффективны.

Советник избранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин предложил помощь Гройсману в проверке расходов "Укроборонпрома".

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Кабмин, Укроборонпром
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