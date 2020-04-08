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В Чернигове УПЦ передала центру по диагностике коронавируса 2900 тестов

08.04.2020 / 12:32
В Чернигове УПЦ передала центру по диагностике коронавируса 2900 тестов
Нежинская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко поблагодарил архиереев

В Чернигове представители Украинской Православной Церкви передали областному центру по диагностике коронавируса 2900 ПЦР-тестов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии, тесты передали митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент и митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий.

Глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко поблагодарил архиереев, отметив, что переданные тесты позволят медработникам оперативно проводить высокоточную диагностику заболевания СOVID-19, не теряя время на доставку анализов в Киев.

Как сообщалось, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия во все области Украины передано 100 тысяч тестов для выявления коронавирусной инфекции (DialPlexQ :tm: 2019 nCoV), 10 аппаратов ИВЛ, а также средства защиты от коронавируса.

Министерство здравоохранения и Штаб по борьбе с эпидемией коронавируса при Офисе Президента Украины Владимира Зеленского распределил оборудование, закупленное Международным благотворительным фондом Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы, по областям.

Ранее Центр информации УПЦ сообщал, что Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, 30 марта, передал медицинскую технику, аппарат ИВЛ и 300 комплектов защитных костюмов для медперсонала столичной Александровской клинической больнице, которая входит в перечень больниц, определеных как опорные для приема больных коронавирусом.

В Черновцах, 25 марта, Митрополит Онуфрий передал детской больнице медицинское оборудование и защитные костюмы.

Источник: Inpress.ua
Чернигов, УПЦ
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