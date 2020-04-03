В Ужгороде священники УПЦ доставили продукты одиноким пенсионерам

В Ужгороде 2 апреля духовенство Украинской Православной Церкви продолжили марафон благотворительной помощи одиноким и престарелым людям.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, священники посетили одиноких прихожан, поддержав их и передали каждому продуктовые пакеты.

В период карантина в Мукачевской епархии действует несколько миссионерских проектов, направленных на помощь одиноким людям. При реализации проектов духовенство, волонтеры и монахи помогают всем нуждающимся медикаментозно, материально и духовно.