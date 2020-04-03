Войти | Зарегистрироваться
15:01

пятница,
03 апреля
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Винниччине верующие УПЦ передали медикам защитные костюмы

03.04.2020 / 13:57
На Винниччине верующие УПЦ передали медикам защитные костюмы
Фейсбук Источник: Центр информации УПЦ
Специализированные костюмы для медиков закупили Благочинный Мурованокуриловецкого района Могилев-Подольской епархии протоиерей Василий Балан и прихожане

На Винниччине, в пгт. Мурованые Куриловцы, верующие Украинской Православной Церкви передали медикам защитные костюмы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу храма Рождества Пресвятой Богородицы в Facebook, священнослужителя встретила главный врач медицинского учреждения Виктория Кондратюк. Отец Василий подарил медикам икону святого великомученика и целителя Пантелеимона.

Специализированные костюмы для медиков закупили Благочинный Мурованокуриловецкого района Могилев-Подольской епархии протоиерей Василий Балан и прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы.

Источник: Inpress.ua
упц, винницкая область
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.