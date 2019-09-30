Войти | Зарегистрироваться
18:18

понедельник,
30 сентября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Вокруг Ужгорода верующие УПЦ прошли крестным ходом с иконой Божией Матери «Призри на смирение»

30.09.2019 / 17:13
Вокруг Ужгорода верующие УПЦ прошли крестным ходом с иконой Божией Матери «Призри на смирение»
Мукачевская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Продлилось шествие до позднего вечера и завершилось в Свято-Троицком храме

Вокруг Ужгорода в день памяти иконы Божией Матери «Призри на смирение», 29 сентября, верующие Украинской Православной Церкви совершили крестный ход.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, шествие стало традиционным и ежегодным, однако обычно его совершали накануне – вечером. В этом году было решено провести его днем.

В Свято-Троицком храме была отслужена утренняя Божественная литургия. Крестный ход стартовал в 08.00. Сопровождали участников крестного хода священники епархии.

После воскресных богослужений в храмах города к крестному ходу присоединились другие верующие.

Продлилось шествие до позднего вечера и завершилось в Свято-Троицком храме.

Источник: Inpress.ua
икона, крестный ход, Ужгород, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.