Вокруг Ужгорода верующие УПЦ прошли крестным ходом с иконой Божией Матери «Призри на смирение»

Вокруг Ужгорода в день памяти иконы Божией Матери «Призри на смирение», 29 сентября, верующие Украинской Православной Церкви совершили крестный ход.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, шествие стало традиционным и ежегодным, однако обычно его совершали накануне – вечером. В этом году было решено провести его днем.

В Свято-Троицком храме была отслужена утренняя Божественная литургия. Крестный ход стартовал в 08.00. Сопровождали участников крестного хода священники епархии.

После воскресных богослужений в храмах города к крестному ходу присоединились другие верующие.

Продлилось шествие до позднего вечера и завершилось в Свято-Троицком храме.