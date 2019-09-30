На Закарпатье произошло землетрясение

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

Сообщается, что о землетрясении сообщил дежурный станции "Львов" после обработки данных Отдела сейсмичности Института геофизики НАН Украины в Карпатском регионе.

Подземные толчки магнитудой 2,0 зафиксировали 28 сентября в 15:43 в районе поселка Колочава на Закарпатье, глубина гипоцентра - 3,8 километра.

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