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Украинцы стали хуже относиться к Зеленскому и Ермаку

03.04.2020 / 13:19
Доля тех, кто положительно относится к президенту Владимиру Зеленскому, в конце марта уменьшилась до 46%, но вместе с тем и уменьшилось количество тех, кто относится к политику отрицательно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии

Дословно: "К Владимиру Зеленскому положительно относятся 46% тех, кто знает политика (в феврале 48%), нейтрально – 33% (в феврале 29%), отрицательно – 21% (в феврале 24%)".

К новому премьеру Денису Шмыгалю положительно относятся 11% тех, кто знает политика, нейтрально – 65%, отрицательно – 25%.

К спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову положительно относятся 29% тех, кто знает политика (в феврале 28%), нейтрально – 51% (в феврале 51%), отрицательно – 21% (в феврале 22%).

К председателю Офиса президента Андрею Ермаку положительно относятся 6% тех, кто знает политика (в феврале 12%), нейтрально – 56% (в феврале 57%), отрицательно – 38% (в феврале 31%).

К министру внутренних дел Арсену Авакову положительно относятся 12% тех, кто знает политика, нейтрально – 53%, отрицательно – 35%.

Опрос проходил с 27 по 30 марта по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опросили 1500 человек от 18 лет и старше.

Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Напомним: уровень позитивного отношения к президенту Зеленскому постоянно падает, начиная с сентября 2019 года.

Источник

опрос, Зеленский, Ермак
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