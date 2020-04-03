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На Кировоградщине верующие УПЦ смогут общаться со священником и посещать воскресную школу онлайн

03.04.2020 / 12:55
На Кировоградщине верующие УПЦ смогут общаться со священником и посещать воскресную школу онлайн
Фото из открытых источников Источник: Центр информации УПЦ
Школа будет работать на постоянной основе как для взрослых, так и для детей

В Кировоградской области, в Светловодске, при просветительском центре в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия создана православная онлайн-школа.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Александрийской епархии, 1 апреля состоялся первый урок.

Школа будет работать на постоянной основе как для взрослых, так и для детей.

Также открыт «онлайн-кабинет», где со священником и с преподавателями могут поговорить все желающие, не нарушая правил карантина.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Светловодск
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