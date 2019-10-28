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В Ужгороде в день иконы Богородицы «Спорительница хлебов» верующим раздали освященный хлеб

28.10.2019 / 16:39
В Ужгороде в день иконы Богородицы «Спорительница хлебов» верующим раздали освященный хлеб
Мукачевская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
По традиции в завершение праздника в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» всем были розданы благословенные хлеба, освященные в монастыре

В Ужгороде в Свято-Воскресенском мужском монастыре 28 октября, в день памяти иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов», митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор совершил Божественную литургию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, более 60 священнослужителей и большое количество паломников уже традиционно собрались в этот день в обители, чтобы прославить Богородицу.

После Литургии состоялся молебен. Затем владыка поздравил братию обители и прихожан с праздником.

По традиции в завершение праздника в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» всем были розданы благословенные хлеба, освященные в монастыре.

*** Икона Божией Матери «Спорительница хлебов», написана по благословению старца Введенской Оптиной пустыни иеросхимонаха Амвросия. Этой иконой отец Амвросий благословил основанную им недалеко от Оптиной пустыни Шамординскую женскую обитель в честь Казанской иконы Божией Матери.

На этой иконе Божия Матерь изображена сидящей на облаках. Ее руки распахнуты для благословения. Внизу - сжатое поле, а на нем среди трав и цветов стоят и лежат снопы ржи. Старец Амвросий сам указал день празднования в октябре и назвал образ «Спорительница хлебов».

Источник: Inpress.ua
хлеб, икона, Ужгород, УПЦ
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