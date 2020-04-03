Митрополит Иларион назвал книги, которые стоит прочитать верующим во время карантина

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион назвал книги, которые, по его мнению, способны скрасить период самоизоляции.

Об этом он сказал в эфире портала «Иисус», сообщает «Интерфакс-Религия».

«Если не считать Библию, то моя вторая самая любимая книга - это "Винни-Пух". И вот я думаю, что "Винни-Пух" - это очень хорошая книга, которую можно сейчас читать всей семьей, с детьми... Это очень добрая книга, она будет поднимать вам настроение и вашим детям», - сказал митрополит Иларион.

Говоря о серьезной, взрослой литературе, он признался, что с детства читает сочинения святых отцов, таких как Исаака Сирина, Григория Богослова, Иоанна Златоуста и многих других.

«В те времена, когда я увлекся святоотеческой литературой, вся эта литература была недоступна, ее надо было искать на черном рынке, надо было ксерокопировать книги, на машинке перепечатывать, от руки люди переписывали... А сейчас все это есть в интернете! Не надо никуда идти, ни в какую библиотеку - просто откройте интернет (...), и перед вами откроются такие сокровища, которыми можно всю жизнь наслаждаться и всю жизнь из них черпать мудрость, любовь, счастье, веру, надежду», - считает митрополит.