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Зеленский ответил на жалобы: мы проверим, какие спецсредства получают больницы

03.04.2020 / 11:15
Распределение специальных средств защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, доставку которых для больниц в регионы организуют центральные власти, должно происходить справедливо.

Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса, сообщается на сайте ОП.

«К нам обращается очень много врачей: пишут письма, делают видеообращение о том, что они не получают маски, респираторы, защитные костюмы, перчатки и другие средства, которые мы переправляли из Киева. Распределение спецсредств против коронавируса между больницами должно происходить справедливо. Мы проверим больницы касательно того, что они получают, чтобы убедиться, что наши врачи и пациенты действительно защищены», - сказал Зеленский.

В Офисе Президента также напоминают, что сейчас количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине возросло до 804, из них за последние сутки зафиксировано 135 новых случаев. Из 20 погибших украинцев почти все имели хронические заболевания в тяжелой форме, в том числе сердечно-сосудистые, легочные, сахарный диабет и др.

«Надо постоянно говорить о группах риска и подчеркивать, что мы все - и власть, и общество - должны беречь наших старичков и заботиться о людях, которые уже имеют затяжные болезни. Акцент на этом нужен постоянно», - отметил Президент.

Также во время совещания подчеркивалось, что в Украине нет проблем с обеспечением продуктами питания.

"Небольшое повышение цен происходит на некоторые импортные продукты из-за роста их стоимости на мировых рынках", - добавляют в ОП.

На совещании решили также провести переговоры с владельцами и руководителями автозаправочных станций для снижения цен на горючее, которые в последнее время выросли на несколько гривень. Дополнительно говорилось о координации взаимной медицинской помощи с Италией.

Источник 

больница, Зеленский, спецсредства
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