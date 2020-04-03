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На Полтавщине УПЦ передала в медицинские учреждения 3 тыс тестов на коронавирус

03.04.2020 / 11:10
На Полтавщине УПЦ передала в медицинские учреждения 3 тыс тестов на коронавирус
Полтавская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
От имени Полтавской общины глава Полтавской ОГА Олег Синегубов поблагодарил в лице митрополита Филиппа Украинскую Православную Церковь за оказание посильной помощи

На Полтавщине Украинская Православная Церковь 2 апреля передала в медицинские учреждения 3 тысячи тестов на коронавирус.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, от имени Украинской Православной Церкви митрополит Полтавский и Миргородский Филипп передал медикам тесты DialPlexQ ™ 2019 nCoV, которые Фонд Вадима Новинского закупил в Корее.

От имени Полтавской общины глава Полтавской ОГА Олег Синегубов поблагодарил в лице митрополита Филиппа Украинскую Православную Церковь за оказание посильной помощи, а также за молитвенную поддержку.

Распределение по областям приобретенного Фондом Новинского оборудования и средств защиты организовано Министерством здравоохранения и Штабом по борьбе с пандемией коронавируса при Офисе Президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий передал врачам Александровской клинической больницы Киева аппарат искусственной вентиляции легких последнего поколения, рассчитанный на одновременную работу с двумя пациентами, а также 100 защитных костюмов многоразового использования и 100 очков.

Источник: Inpress.ua
Полтава, УПЦ
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