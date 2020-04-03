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Монахи Десятинного монастыря раздали средства защиты от коронавируса в домах престарелых, детдомах и психбольницах

03.04.2020 / 11:42
Монахи Десятинного монастыря раздали средства защиты от коронавируса в домах престарелых, детдомах и психбольницах
Десятинный монастырь Источник: Центр информации УПЦ
В специализированных учреждениях братия оказывают духовную поддержку тем, кто в этом нуждается

Монахи столичного Десятинного монастыря Украинской Православной Церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы раздали средства защиты от коронавируса в специализированных учреждениях.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт обители, насельники монастыря помогали пожилым людям в домах престарелых, пациентам психиатрических больниц, детским домам и интернатам, воспитанниками которых являются люди с ограниченными возможностями - синдромом Дауна.

В специализированных учреждениях братия также оказывают духовную поддержку тем, кто в этом нуждается.

Также в монастыре раздают средства индивидуальной защиты - дезинфицирующие растворы, медицинские перчатки и защитные маски всем прихожанам, и тем, кто не в состоянии приобрести их самостоятельно.

Как сообщалось, Священный Синод УПЦ призвал духовенство и верующих внимательно относиться к решениям и рекомендациям Министерства здравоохранения Украины по противоэпидемическим мероприятиям и ограничениям, а также особое внимание уделять гигиене и санитарным нормам в храмах. 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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