Войти | Зарегистрироваться
13:02

четверг,
02 апреля
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Румынский Патриарх пожертвовал зарплату на средства защиты для добровольцев, которые помогают больным коронавирусом

02.04.2020 / 11:43
Румынский Патриарх пожертвовал зарплату на средства защиты для добровольцев, которые помогают больным коронавирусом
Румынский Патриарх Источник: basilica.ro
Для помощи социально уязвимым людям также создана онлайн-платформа

Предстоятель Румынской Православной Церкви Патриарх Румынский Даниил выделил более 2 тысяч евро из своей зарплаты, чтобы купить средства защиты для добровольцев, участвующих в социальной кампании Патриархии «Помогите с радостью», направленной на оказание помощи пациентам, находящимся в изоляции из-за коронаврируса, по всей Румынии.

Как сообщает «Basilica.ro», средства, переданные Патриархом, предоставят волонтерам приобрести необходимое оборудование для поддержки нуждающихся людей.

Патриарх обратился с призывом к верующим в период чрезвычайного положения, объявленного в стране: «Проявлять любовь и солидарность к пожилым людям, тем, кто находится в изоляции или на карантине, а также особенно заботиться о здоровье окружающих».

Для помощи социально уязвимым людям также создана онлайн-платформа.

С начала эпидемии коронавируса большинство епархий Румынской Церкви участвуют в борьбе с распространением пандемии, совершают молитвы и духовное консультирование, предоставляют места для карантина, пищу для изолированных, поддержку для больниц.

Церковь сотрудничает с медицинскими учреждениями на нескольких уровнях: в духовном консультировании, сдаче крови, профилактических и санитарно-просветительских кампаниях, пожертвованиях медицинского оборудования, мебели и других акциях.

Источник: Inpress.ua
православие
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 апреля
1 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.