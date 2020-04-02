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Кабмин обнародовал условия принудительного обследования на коронавирус

02.04.2020 / 11:46
Кабинет министров обнародовал условия принудительного обследования на коронавирус и принудительную госпитализацию.

Об этом свидетельствует постановление Кабмина №245 от 25 марта, опубликованное на "Правительственном портале"

Согласно документу, учреждения здравоохранения имеют право осуществлять:

- обязательное медицинское обследование лиц, имевших контакт с больными COVID-19 или имеющих симптомы, если они отказываются от медицинского обследования;

- обязательную госпитализацию, назначать самоизоляцию больным COVID-19 или тем, кто имеет симптомы, если они отказываются от госпитализации или самоизоляции;

- обязательную госпитализацию детей лиц, признанных недееспособными, проживающих совместно с законными представителями, которые были госпитализированы с COVID-19, в случае невозможности их временного устройства в семьи родственников, знакомых;

- направление вышеупомянутых лиц на обязательное медицинское обследование и/или госпитализацию, а также самоизоляцию осуществляется учреждениями здравоохранения и физическими лицами-предпринимателями, которые оказывают первичную медпомощь;

- лица, которым назначена самоизоляция, обязаны неукоснительно выполнять рекомендации врачей;

- полиция по ходатайству учреждений здравоохранения осуществляет сопровождение транспортных средств и аварийно-спасательной и другой спецтехники при доставке вышеуказанных лиц для обязательного обследования и госпитализации;

Согласно документу, обязательная госпитализация прекращается по рекомендациям, утвержденным Министерством здравоохранения, учреждения здравоохранения, в котором находится больной COVID-19;

Полиция и Нацгвардия обеспечивают охрану общественной безопасности и порядка на прилегающей территории к объектам, на которых осуществляется обязательное обследование, госпитализация и пребывание вышеупомянутых лиц на обязательном карантине.

В своем постановлении правительство поручило Минздраву до 1 апреля разработать и утвердить:

- порядок обязательной госпитализации лиц с COVID-19 и уклоняющихся от лечения, обследования и пребывания на самоизоляции;

- порядок обязательной самоизоляции лиц, которым поставлен диагноз или подозрение на COVID-19 и контактных лиц.

Центральным органам исполнительной власти поручено:

- совместно с органами местного самоуправления и учреждениями здравоохранения предоставлять специализированные санитарные транспортные средства для перевозки вышеупомянутых лиц в учреждения здравоохранения;

совместно с органами местного самоуправления обеспечить социальное сопровождение лиц, находящихся на самоизоляции, особенно уязвимых категорий граждан.

Источник

Кабмин, коронавирус, карантин
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