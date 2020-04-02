В Херсоне УПЦ организовала адресную доставку благотворительной помощи малообеспеченным семьям

В Херсоне община Никольского Морского собора Украинской Православной Церкви организовала адресную доставку благотворительной помощи малообеспеченным семьям с детьми.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Херсонской епархии, адресную доставку благотворительной помощи осуществили настоятель прихода иеромонах Силуан (Пасенко) и прихожане собора.

Члены семей выразили благодарность верующим за крайне необходимую поддержку.

Благотворительная акция состоялась по благословению митрополита Херсонского и Таврического Иоанна и по просьбе начальника Службы по делам детей Херсонской облгосадминистрации Л. Афанасьевой.