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В Херсоне УПЦ организовала адресную доставку благотворительной помощи малообеспеченным семьям

02.04.2020 / 11:59
В Херсоне УПЦ организовала адресную доставку благотворительной помощи малообеспеченным семьям
Херсонская епархия Источник: Центр информации УПЦ
Адресную доставку благотворительной помощи осуществили настоятель прихода иеромонах Силуан (Пасенко) и прихожане собора

В Херсоне община Никольского Морского собора Украинской Православной Церкви организовала адресную доставку благотворительной помощи малообеспеченным семьям с детьми.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Херсонской епархии, адресную доставку благотворительной помощи осуществили настоятель прихода иеромонах Силуан (Пасенко) и прихожане собора.

Члены семей выразили благодарность верующим за крайне необходимую поддержку.

Благотворительная акция состоялась по благословению митрополита Херсонского и Таврического Иоанна и по просьбе начальника Службы по делам детей Херсонской облгосадминистрации Л. Афанасьевой.

Источник: Inpress.ua
Херсон, УПЦ
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