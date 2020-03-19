Зеленский подписал закон о наказании за нарушение правил карантина

Согласно информации на сайте Верховной Рады, 18 марта документ был возвращен с подписью президента.

Как сообщалось, 17 марта Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

За принятие законопроекта №3219 целом проголосовали 344 народных депутата.

Закон предусматривает создание правого основания для оперативного осуществления государством комплекса неотложных мер по предупреждению и лечения коронавирусной болезни (COVID-19), в частности:

- проведение закупок товаров, работ и услуг, необходимых для этой цели без применения процедур, предусмотренных законом Украины "О публичных закупках", 100%-процентную предоплату за такие товары, работы и услуги, освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, предназначенных для предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), контроль со стороны Кабмина по ценам на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары. Такие нормы будут иметь временный характер, и действовать 3 месяца.

- комплекс правовых норм, направленных на защиту прав физических и юридических лиц во время карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), а именно: возможность работы дома для работников, государственных служащих и служащих органов местного самоуправления и предоставления по их согласию отпуска; предоставление права владельцам менять режимы работы органов, учреждений, предприятий, учреждений, организаций, в частности, приема и обслуживания физических и юридических лиц с обязательным информированием населения об этом через веб-сайты и другие коммуникационные средства; запрет на отмену действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (на период карантина и на 30 дней после его отмены); отнесение юридического факта введения карантина к форс-мажорным обстоятельствам; продление сроков получения и предоставления административных и других услуг; запрет на проведение органами государственного надзора (контроля) плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности.

Закон включает в себя поручение правительству в недельный срок установить дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по ликвидации коронавирусной инфекции (COVID-19) в размере до 200% заработной платы на период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространение болезни, до завершения выполнения этих мероприятий, а также доплат отдельным категориям работников, обеспечивающих основные сферы жизнедеятельности;

Кроме того, на период карантина не начисляются штрафы и пеня за неуплату жилищно-коммунальных услуг, запрещается останавливать предоставления жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты или оплаты в полном объеме, запрещено принудительное выселение граждан за неуплату жилищно-коммунальных услуг.

Согласно закону, юридический факт введения карантина относится к форс-мажорных обстоятельств. Предельный срок подачи электронных деклараций публичных лиц в этом году продолжается до 1 июня.

Президент подписал закон № 533-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о поддержке налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Согласно закону, предусматривается выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 50% средней зарплаты во время противодействия COVID-19 за период пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения и на самоизоляции под контролем. С 1 марта по 30 апреля 2020 года граждане освобождаются от ответственности по договорам о потребительском кредите.

Также в указанный период не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, неуплату или несвоевременную уплату единого социального взноса (ЕСВ), непредставление (несвоевременное представление) отчетности об уплате ЕСВ. Кроме того, вводится мораторий на проведение налоговых проверок с 18 марта по 31 мая 2020 года. С 1 марта по 30 апреля физические лица-предприниматели освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за себя. При этом этот период засчитывается в страховой стаж для выплаты пенсии, другой государственной помощи, социального страхования.

Изменения также коснутся Уголовного кодекса Украины. Предполагается введение административной ответственности за самовольное оставление места обсервации или карантина человеком, который может быть инфицирован коронавирусом, а также повышение уголовной ответственности за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний. Установление административной ответственности за необнародование информации о проведенных согласно этому закону публичных закупках.

Так, в тексте документа указано, что ст.325 УК Украины трактуется таким образом, что за нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний будет установлено наказание в виде штрафа от 1 до 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17-54 тыс грн - ИФ), ареста сроком на 6 месяцев, ограничение или лишение свободы на 3 года, если такие действия привели или могли привести к распространению болезни. К перечню таких заболеваний добавят и коронавирус Covid-19.

Если же нарушения правил обсервации повлекло за собой смерть или другие серьезные последствия для третьих лиц - нарушитель может получить тюремный срок от 5 до 8 лет.

Источник