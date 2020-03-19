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Зеленский договорился с Красным Крестом о поставках оборудования и медикаментов

19.03.2020 / 10:16
Президент Владимир Зеленский договорился с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером о предоставлении Украине необходимого в борьбе с коронавирусом медицинского оборудования и медикаментов.

Об этом речь шла во время телефонного разговора лидеров, сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

"Глава государства подчеркнул важность сотрудничества между Украиной и МККК в противодействии пандемии коронавируса. Было договорено о предоставлении Украине Международным комитетом Красного Креста соответствующего медицинского оборудования и медикаментов на запрос нашего государства, сформированный по поручению Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Напомним 12 марта в Украине начался карантин в связи с угрозой эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения ее распространения. Он продлится три недели - до 3 апреля.

В Украине по состоянию на 18 марта зафиксированы 14 случаев заражения коронавирусом Covid-19.

Источник 

Красный Крест, Зеленский, поставки оборудования
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