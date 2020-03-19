Бахматюк придумал схему, как получить от НБУ кредит и не возвращать

Как стало известно, 5 марта сотрудники Государственной исполнительной службы пытались попасть на территорию птицефабрики "Киевская" для описи имущества. Однако, на предприятие, которое на тот момент находилось на особом санитарном режиме в связи с усиленными мерами безопасности из-за распространения птичьего гриппа, их не пустили.

Скандально известный махинатор Олег Бахматюк, в агрохолдинг которого входит птицефабрика, заявил, что это месть директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника за надписи "Сытника геть!" на яйцах.

Однако тут все не так просто. На самом деле сотрудники исполнительной службы пришли описывать имущество по причине того, что имущество фабрики находится в залоге по кредиту на 2 млрд грн, который получил банк Бахматюка «Финансовая инициатива».

Вырисовывается интересная махинация, как не вернуть имущество и заодно в очередной раз, обвинить во всем Сытника, даже путем нарушения правил маркировки куриных яиц. Ведь описывать имущество исполнительная служба должна была в пользу Национального банка Украины, пишет СпецКорр.

Схема довольно проста. Берем кредит у НБУ под залог имущества фабрики для своего банка. Выводим деньги на счета подконтрольных фирм. Банкротим банк. Далее, в ожидании претензий, объявляем на фабрике особый санитарный режим и вполне законно никого не пускаем.

Но при этом занимаемся распространением птичьего гриппа, ведь яйца продолжают отгружаться на продажу. Или нет никакого птичьего гриппа?

Причем такую схему Бахматюк использовал не один раз – по нашим данным у него в залоге не одна «Киевская» фабрика, есть и другие.

Как сообщалось ранее, экономический эксперт и активист Марк Дозволин рассказывал, что Бахматюк сколотил огромную аграрную империю, и в 17-м его бизнес занимал первое место в Украине в своей отрасли.

«И он в прямом смысле стал вести себя как император. Деньги решают все. За деньги можно купить положительное мнение в СМИ и выкупить негативное. Купить чиновников и шантажировать их. Довести любое дело против себя до абсурда и убежать за границу. Но это все рано или поздно закончится. Правоохранители так или иначе поставят точку в делах Бахматюка, пресса перестанет писать о нем, а простым гражданам все равно чьи куры снесли яйца, главное, что бы они не были «золотыми», - рассказал эксперт.

Кроме этого, стало известно, как Бахматюк хочет втянуть главу ФГВФЛ в махинации с выплатами долгов VAB банка.