Войти | Зарегистрироваться
20:26

среда,
18 марта
Онлайн
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Жизнь
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ 4 новых архиерея

18.03.2020 / 19:16
В УПЦ 4 новых архиерея
УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Во время заседания Синода был принят ряд кадровых решений

Священный Синод Украинской Православной Церкви принял решение о избрании 4 новых архиереев.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказано в Журналах Священного Синода Украинской Православной Церкви, который состоялся сегодня в Киево-Печерской лавре под председательством Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Согласно решению Синода, епископом Бышевским, викарием Киевской Митрополии избран клирик Киевской епархии архимандрит Кирилл (Билан).

Клирик Киевской епархии архимандрит Лавр (Березовский) избран епископом Ирпенским, викарием Киевской Митрополии.

Клирику Киевской епархии архимандриту Марку (Андрюку) определено быть епископом Бородянским, викарием Киевской Митрополии.

Епископом Камень-Каширским, викарием Волынской епархии избран клирик Волынской епархии архимандрит Афанасий (Герман).

Также во время заседания Синода был принят ряд кадровых решений.

Согласно поданному прошению, Синод уволил главу Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерея Владислава Диханова и назначил на эту должность клирика Киевской епархии протоиерея Сергия Экшияна.

Архимандрит Серафим (Раковский) уволен с должности ректора Одесской духовной семинарии. Новым ректором назначен протоиерей Дмитрий Яковенко.

Как сообщал Центр информации УПЦ, заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви состоялось сегодня в Киево-Печерской лавре.

С решениями Священного Синода можно ознакомиться здесь

Источник: Inpress.ua
упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.