В УПЦ 4 новых архиерея

Священный Синод Украинской Православной Церкви принял решение о избрании 4 новых архиереев.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказано в Журналах Священного Синода Украинской Православной Церкви, который состоялся сегодня в Киево-Печерской лавре под председательством Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Согласно решению Синода, епископом Бышевским, викарием Киевской Митрополии избран клирик Киевской епархии архимандрит Кирилл (Билан).

Клирик Киевской епархии архимандрит Лавр (Березовский) избран епископом Ирпенским, викарием Киевской Митрополии.

Клирику Киевской епархии архимандриту Марку (Андрюку) определено быть епископом Бородянским, викарием Киевской Митрополии.

Епископом Камень-Каширским, викарием Волынской епархии избран клирик Волынской епархии архимандрит Афанасий (Герман).

Также во время заседания Синода был принят ряд кадровых решений.

Согласно поданному прошению, Синод уволил главу Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерея Владислава Диханова и назначил на эту должность клирика Киевской епархии протоиерея Сергия Экшияна.

Архимандрит Серафим (Раковский) уволен с должности ректора Одесской духовной семинарии. Новым ректором назначен протоиерей Дмитрий Яковенко.

Как сообщал Центр информации УПЦ, заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви состоялось сегодня в Киево-Печерской лавре.

С решениями Священного Синода можно ознакомиться здесь.