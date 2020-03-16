В Виннице верующие УПЦ совершили Пассию возле собора, который захватили представители ПЦУ

В Виннице 15 марта возле захваченного представителями ПЦУ Спасо-Преображенского собора верующие Украинской Православной Церкви отслужили первую в этом Великом посту Пассию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, молитвенное стояние верующих УПЦ у отобранного кафедрального собора Винницы происходит каждое воскресенье в 17.00.

После соборной молитвы священники и верующие поздравили настоятеля захваченного собора протоиерея Никодима Выговского с днем рождения.