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В Виннице верующие УПЦ совершили Пассию возле собора, который захватили представители ПЦУ

16.03.2020 / 16:03
В Виннице верующие УПЦ совершили Пассию возле собора, который захватили представители ПЦУ
Винницкая епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Молитвенное стояние верующих УПЦ у отобранного кафедрального собора Винницы происходит каждое воскресенье в 17.00

В Виннице 15 марта возле захваченного представителями ПЦУ Спасо-Преображенского собора верующие Украинской Православной Церкви отслужили первую в этом Великом посту Пассию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, молитвенное стояние верующих УПЦ у отобранного кафедрального собора Винницы происходит каждое воскресенье в 17.00.

После соборной молитвы священники и верующие поздравили настоятеля захваченного собора протоиерея Никодима Выговского с днем рождения.

Источник: Inpress.ua
Винница, УПЦ
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