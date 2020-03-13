УЕФА отменит Евро-2020 из-за коронавируса – СМИ

Об этом сообщает L'Equipe

На вторник, 17 марта, УЕФА пригласила представительства 55 ассоциаций-членов с руководством Европейской ассоциации европейских клубов и чемпионатов и представителем FIFPro (ассоциации игроков) на заседание в режиме видеоконференции для обсуждения реакции европейского футбола на пандемию коронавируса.

Дебаты будут касаться всех национальных и европейских соревнований, включая Евро-2020.

По информации французского издания, ожидается, что УЕФА во вторник объявит об остановке матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса, а также о переносе Евро на 2021 года.

Национальные чемпионаты также планируют прервать, даже если они не организованы непосредственно УЕФА.

Напомним: в 2020 году континентальное первенство было запланировано на период с 12 июня по 12 июля в 12 странах Европы.

Высказывалось опасение, что переезды болельщиков между странами могут существенно добавить проблем в борьбе с коронавирусом.

В финальную часть Евро-2020 пробилась и сборная Украины. Жребий определил команде Андрея Шевченко группу С с Нидерландами и Австрией. Третий соперник должен был определится после плей-офф Лиги Наций.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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