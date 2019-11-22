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Матч Шахтёра и Динамо завершился грандиозным скандалом

23.11.2019 / 15:52
Матч Шахтёра и Динамо завершился грандиозным скандалом
Игра лидеров украинского футбола закончилась громким скандалом. Оскорбление фанатами чернокожих футболистов привели к удалению и уходу команд с поля

Большинство прогнозов чемпионата Украины указывали на то, что в матче лидеров будет минимум моментов и много борьбы, но реальность превзошла даже самые пессимистичные прогнозы на игру. За 90 минут футболисты нанесли лишь 8 ударов по воротам, большая часть которых не представляла угрозы вратарям. В результате основную опасность представляли стандарты, а единственный гол был забит после розыгрыша углового. Отличился игрок хозяев – Кривцов, оказавшийся без опекунов перед воротами Динамо. Забитый мяч оказался единственным и принёс непростую победу Шахтёру.

Но главная игра осени в премьер-лиге Украины запомнилась не действиями футболистов и даже не обилием борьбы, а расистским скандалом. Приехавшие в Харьков болельщики Динамо весь матч оскорбляли темнокожих игроков соперника. Обращения футболистов к арбитру с просьбой повлиять на ситуацию пользы не принесли. Это привело к тому, что под занавес игры у Тайсона не выдержали нервы, и он ответил обидчикам нелицеприятным жестом.

После этого судье пришлось на время прервать матч и удалить нападающего хозяев за провокационные действия. Численное большинство динамовцам не помогло, а реальные последствия произошедшего станут понятны уже в ближайшем будущем, когда руководство украинского футбола решит, какие санкции применять по отношению ко всем участникам скандала. Максимальное наказание за проявление расизма – штраф и игра при пустых трибунах.

А пока на случившееся отреагировали официальные лица – руководители Шахтёра и Динамо. Представители горняков решительно осудили действия фанатов, подчеркнув, что подобное поведение недопустимо. В ответном заявлении киевлян утверждается, что перед обвинениями в адрес клуба необходимо детальное расследование случившегося. Также представители Динамо подчеркнули отсутствие каких-либо действий со стороны национальной федерации в борьбе с проявлениями расизма.

Непосредственный участник конфликта – Тайсон – заявил, что, оказавшись в раздевалке, всерьёз задумался о возвращении в Бразилию. Но, игрок признал, что, учитывая контрактные обязательства перед Шахтёром и высокую трансферную стоимость, рассчитывать на что-то подобное бессмысленно. Однако футболист уточнил, что рад приближающемуся межсезонью и возможности посетить родные края.

Не остались в стороне от происходящего и представители УЕФА, в очередной раз осудившие дискриминацию. Также поддержку Тайсону выразили многие известные футболисты, включая Неймара.

До конца этой истории ещё далеко, но очевидно, что определённые выводы будут сделаны, а виновные понесут заслуженное наказание.

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