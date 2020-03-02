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Президент Аргентины в письме поблагодарил Зеленского за эвакуацию аргентинцев из Уханя

02.03.2020 / 11:46
Президент Аргентины Альберто Фернандес направил президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо с благодарностью за эвакуацию аргентинских граждан из китайского города Уханя, откуда начал распространяться коронавирус COVID-19.

"Уважаемый господин президент, имею честь обратиться к Вам, чтобы выразить свою искреннюю благодарность за неоценимое сотрудничество с вашей страной при эвакуации аргентинских граждан, находившихся в городе Ухань, Китай, во время эпидемической ситуации, вызванной коронавирусом (COVID-19). Чрезвычайную помощь вашего правительства сложно недооценить, учитывая, что среди эвакуированных граждан находятся семьи с маленькими детьми", - говорится в письме Фернандеса Зеленскому от 22 февраля, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Президент Аргентины отметил, что прочные связи, объединяющие две страны, основываются на общих ценностях, исторических дипломатических связях и важном присутствии общины украинских мигрантов и их потомков, которые внесли значительный вклад в развитие Аргентины.

"Высокий гуманитарный жест, который служит поводом для написания этого письма, подтверждает дружбу наших народов и мотивирует открывать новые горизонты для сотрудничества между Аргентиной и Украиной. Пользуюсь случаем, чтобы вновь заверить Вас в высоком уважении", - подчеркнул Фернандес.

Источник 

эвакуация, Китай, Аргентина, Ухань
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