Предстоятель УПЦ рассказал, что поможет восстановить единство в Церкви

Автокефалия должна быть плодом единства Церкви, а не следствием ее разделения.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий заявил в эфире радио «Светигора».

«Единство духовное и автокефалия - это разные понятия, они не являются одним и тем же. Идеологи украинского томоса говорили, что с помощью автокефалии будет достигнуто церковное единство. Мы предупреждали, что этого не произойдет, и это не произошло. Стало ясно, что через автокефалию невозможно достичь единства. Но позиция нашей Церкви состоит в том, что сначала необходимо восстановить единство, а потом, если это целесообразно, если это полезно для духовного развития Церкви, ставится вопрос об автокефалии, а не наоборот. Обратный путь уже показал свою неэффективность», - подчеркнул Предстоятель УПЦ.

По его мнению, причиной церковного раскола в Украине являются действия Константинопольского Патриарха.

«Кризис в Украине вызван вмешательством Константинопольской Церкви во внутреннюю жизнь Украинской Православной Церкви, вследствие которого с ушедших в раскол антиканонически были сняты прещения, и с которыми Константинополь вступил в церковное общение», - сказал Митрополит Онуфрий.

По словам Предстоятеля, «необходимо решить Константинопольский вопрос, который стал причиной происходящего в Украине, а именно вопрос роли и места Константинопольского патриархата в мировом Православии».

«Есть ошибка Константинополя, которая допущена при попытке урегулировать раскол в Украине. Для того, чтобы ликвидировать новый раскол, который образовался, нужно вернуться к той точке, где была совершена ошибка - исправить ошибку, и тогда все станет на свои места. Это - единственный путь к устранению того кризиса, который сегодня существует в Украине» - отметил Митрополит Онуфрий.