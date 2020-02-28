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У участников стычки на ТЦ "Барабашово" изъяты дубинки и газовые баллончики, в полицию доставлены 20 человек

28.02.2020 / 13:12
В харьковскую полицию поступило 8 обращений в связи со стычками и силовым противостоянием, которое произошло в четверг, 27 февраля, возле арки на въезде в ТЦ "Барабашово".

В частности, между предпринимателями, выступающими против строительства новой дороги, и группой людей в камуфляже, которые обеспечивали демонтаж арки.

"Полицейскими изъято несколько резиновых дубинка, газовые баллончики. Также устанавливается, какой вид оружия был применен во время конфликта... В Киевский отдел полиции доставлены 20 граждан для установления их личностей и обстоятельств происшествия", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В информации отмечается, что среди пострадавших от слезоточивого газа также несколько полицейских.

Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений Киевского отдела полиции Харькова. Работники следственно-оперативных групп осматривают место происшествия.

Напомним, в четверг, 27 февраля, возле арки на въезде в ТЦ "Барабашово" произошли стычки между предпринимателями, выступающими против строительства новой дороги, и группой людей в камуфляже, которые обеспечивали демонтаж арки. Как сообщил корреспонденту агентства Интерфакс-Украина пресс-секретарь ТЦ "Барабашово" Сергей Зайцев, люди в камуфляже использовали газ, из-за чего пострадали несколько предпринимателей.

Как сообщил корреспонденту агентства Интерфакс-Украина директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, за медпомощью обратились 4 человека.

"У двух ожоги глаз. Им оказали помощь на месте. Еще у двоих - ожоги рук и ног. Со слов пострадавших - от светошумовой гранаты. Их повезли в больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - сказал Забашта.

5 сентября 2019 года городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил, что муниципальные власти рассматривают возможность строительства новой дороги, которая соединит Салтовку с центром города.

16 октября 2019 Харьковский горсовет утвердил строительство этой дороги, несмотря на протест пикетировавших сессию предпринимателей с ТЦ "Барабашово", чьи торговые павильоны будут "отселены" в связи со строительством дороги. "За" проголосовал 51 депутат, "против" - 4.

Кернес назвал акцию предпринимателей проплаченной, а их действия - "проявлением непатриотической агрессии в отношении города".

Источник

полиция, противостояние, Харьков, Барабашово
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