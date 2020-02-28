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Суд закрыл уголовные дела против Вилкула и Колесникова по истечению срока давности

28.02.2020 / 12:51
Октябрьский суд Днепра освободил бывших народных депутатов партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Соответствующие данные были обнародованы в реестре судебных решений, сообщает "Судебный репортер".

Нардепов обвиняли по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, которое привело к тяжким последствиям) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, а срок давности привлечения к уголовной ответственности составляет 10 лет.

После передачи дел Вилкула и Колесникова в суд обвинение заменили на ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины. Это преступление квалифицируется как средней тяжести, со сроком давности 5 лет, что позволило защите ходатайствовать о закрытии дел. Отмечается, что обвиняемые имели возможность настоять на продолжении разбирательств после истечения срока давности для установления истины.

Дело Вилкула было закрыто 28 января 2020 года. В обвинительном акте говорилось о действиях Вилкула в период с марта 2010 года по декабрь 2012 года, когда он возглавлял Днепропетровскую областную государственную администрацию. Ему инкриминировали незаконную замену целевого назначения 21 га земель коллективной собственности правопреемников бывших колхозов с передачей в аренду ОАО "Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат". Убытки пострадавших составили более 12 млн грн. Кроме того, от снятия почвенного покрова без специального разрешения государство потерпело убытки в размере 486 тыс. грн.

Также против Вилкула было выдвинуто обвинение в незаконной замене вида угодий площадью 45,4 га для ООО "АРТ ЛЕНД", чем создал условия для дальнейшего незаконного изменения целевого назначения земель и снижения суммы потерь сельскохозяйственного производства. Ущерб оценивается в более чем 5 млн грн.

Позже обвинение было переквалифицировано на более легкую статью, и адвокат Вилкула подал ходатайство об освобождении его от ответственности в связи с истечением срока давности. Сторона защиты также продолжает настаивать на том, что все действия Вилкула были законными и обоснованными, что в его действиях отсутствует не только состав преступления, но и само событие преступления, а уголовное производство против него является политически мотивированным.

Сам Вилкул предоставил письменное согласие на закрытие дела и подчеркнул, что не считает себя виноватым.

Прокуроры не выдвинули никаких возражений против удовлетворения ходатайства. Главы поселковых советов и колхозов также заявили о согласии со сменой обвинения.

Суд закрыл дело, отметив, что установление вины лица не решалось. Прокурор и представители пострадавших сохранили возможность обратиться в суд для возмещения ущерба в порядке цивильного судопроизводства.

Аналогичным образом было закрыто дело Колесникова, возглавлявшего в период президентства Виктора Януковича Государственное агентство Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом.

По версии обвинения, Колесников утвердил изменения в списке имущества госпредприятия, что не подлежит приватизации, куда не вошли два здания. В дальнейшем это позволило продать исключенные из списка объекты. Сумма ущерба государственным интересам превысила 16 млн грн.

Колесников также не признает свою вину и связывает обвинение со своей деятельностью как оппозиционного политика. Также он заявил, что не возражает против освобождения от уголовной ответственности и закрытия дела в связи с истечением срока давности.

Оба решения вынес один и тот же судья Октябрьского суда Днепра Сергей Мельниченко.

Источник 

суд, Колесников, Вилкул, срока давности
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