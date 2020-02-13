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В Минске практически согласовали участок разведения возле Гнутово

13.02.2020 / 14:12
На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины практически была достигнута договоренность по разведению сил на предложенном Украиной участке в районе Гнутово.

Об этом сообщила 12 февраля пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"Практически согласован один из участков разведения в районе н.п. Гнутово, который ранее был предложен украинской стороной, продолжается работа над согласованием других. Акцентируется внимание на необходимости обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны НВФ ОРДЛО", - отметила она.

Олифер отметила, что, по данным СММ ОБСЕ, с начала года их патрули 146 раз не были допущены на территорию ОРДЛО. Поэтому украинская сторона настаивает на обеспечении полной безопасности работы членов миссии и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины, как это предусмотрено ее мандатом.

В политической подгруппе, отметила пресс-секретарь Кучмы, украинская сторона акцентировала на необходимости выполнения резолюции ПАСЕ от 30 января 2020 года, которая содержит непосредственные требования в адрес РФ: в пункте 4.9 этого документа, в частности, указана важность полного выполнения ею Минских договоренностей, стороной которых является РФ и прекращение военного вторжения и поддержки незаконных вооруженных формирований на Востоке Украины.

"Подчеркиваем: именно полное прекращение огня, вывод из Донбасса вооруженных формирований и военной техники, восстановление контроля над границей является базовой предпосылкой для начала политического процесса, в т.ч. выборов", - подчеркнула Олифер.

Она напомнила, что заседание ТКГ в Минске состоялось в пятую годовщину подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. "Эта договоренность Украины, Франции, Германии и РФ остановила крупномасштабные боевые действия, кровопролитие, ежедневную гибель десятков украинских граждан и дала возможность возвращения мира в Украину", - подчеркнула Олифер.

Предыдущее заседание ТКГ состоялось в Минске 29 января.

Источник 

ПАСЕ, ТКГ, Дарка Олифер, Минские соглашение
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