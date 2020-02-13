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Ермак: никаких законов, которые бы ограничивали свободу слова в Украине, принято не будет

13.02.2020 / 14:43
Новоназначенный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверяет, что никаких законов, которые каким-либо образом ограничивают свободу слова в стране, не будет принято.

"Я могу вам гарантировать, и сказать от имени президента Украины, что он является гарантом свободы слова и свободных СМИ. Поэтому никаких законов, которые каким-либо образом ограничили бы права свободы слова в нашей стране, не будет принято. Поэтому это работа Верховной Рады, безусловно, мы будем следить за ней", - подчеркнул Ермак на своей первой после назначения пресс-конференции в среду, 12 февраля, утром в Киеве.

Он также отметил, что поскольку президент Украины Владимир Зеленский ранее сам много работал на телевизионных каналах, то вопрос свободы слова "для него личное дело и личное дело для Офиса президента".

В то же время Ермак добавил, что сам еще не видел тексты законопроектов "О медиа" и "О противодействии дезинформации".

"Обязательно их посмотрю, и тогда у меня уже будет личное мнение относительно этих законов", - сказал он.

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закон, свобода слова, Ермак
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