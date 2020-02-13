Сытник: НАБУ проводит активную работу по "делу ПриватБанка"

"Всего расследуются 220 млн убытков по тем делам, которые находятся в производстве антикоррупционного бюро. Половина этой суммы приходится на всем известное "дело ПриватБанка", по которому сейчас проводится активная работа после передачи большого дела из Генеральной прокуратуры", - сказал он в среду, 12 февраля, во время отчета о своей работе на заседании комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

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