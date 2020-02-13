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Сытник: НАБУ проводит активную работу по "делу ПриватБанка"

13.02.2020 / 13:51
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артём Сытник отмечает, что проводится "активная работа" по "делу ПриватБанка" после передачи его в НАБУ из Генеральной прокуратуры Украины.

"Всего расследуются 220 млн убытков по тем делам, которые находятся в производстве антикоррупционного бюро. Половина этой суммы приходится на всем известное "дело ПриватБанка", по которому сейчас проводится активная работа после передачи большого дела из Генеральной прокуратуры", - сказал он в среду, 12 февраля, во время отчета о своей работе на заседании комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

Источник

расследование, ПриватБанк, Сытник
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