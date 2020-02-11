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В Николаевской ОГА провели обыски

11.02.2020 / 17:21
Офис Генерального прокурора совместно с Национальной полицией и Службой безопасности Украины провели обыски в Николаевской областной государственной администрации (ОГА).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что были проведены обыски в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного завладения земельным участком водного фонда, которая принадлежит к акватории Днепро-Бугского лимана, площадью 157 га.

"До этого кассационная судебная инстанция по иску прокуратуры установила, что должностные лица Николаевской ОГА в 2015 году, принимая спорное распоряжение в отношении водных объектов общегосударственного значения, вышли за пределы своих полномочий, и признала недействительным соответствующий договор аренды", - говорится в сообщении.

Также распоряжение такими земельными участками отнесено к исключительной компетенции Кабинета Министров Украины.

Источник

обыск, СБУ, Николаевская ОГА
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