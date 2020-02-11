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Ишингер: министерская встреча в "нормандском формате" на Мюнхенской конференции не планируется

11.02.2020 / 16:49
Планов проводить встречу в "нормандском формате" по украинскому урегулированию на уровне министров в Мюнхене нет, сообщил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

"Мне неизвестно, что есть какое-либо конкретное планирование переговоров на министерском уровне. Формальная встреча в "нормандском формате", по моим данным, не запланирована", - сказал Ишингер журналистам в Берлине в понедельник, 10 февраля, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО, это международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров во всего мира. В этом году конференция пройдет c 14 по 16 февраля, традиционное место проведения мероприятия - отель "Байеришер хоф" в центре Мюнхена.

В "нормандский формат" урегулирования ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

Источник

встреча, нормандский формат, Ишингер
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