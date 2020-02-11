Перестрелка в Мукачево: суд избрал меру пресечения двум из семи задержанных

Об этом сообщает mukachevo.net

Суд взял Дребитко и Смоляр под стражу на два месяца с альтернативой залога на сумму 315 тысяч гривен.

Судья также обязала подозреваемых сдать загранпаспорт.

Напомним: 7 февраля в Мукачево произошла перестрелка, в результате которой получили ранения двое мужчин.

К президенту обратились депутаты Мукачевского горсовета с призывом оказать городу неотложную правоохранительную помощь.

Министр внутренних дел Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности в Мукачево спецназом и Нацгвардией.

На Закарпатье в ходе спецоперации были задержаны семь членов преступной группировки.

С 9 февраля совместные патрули сотрудников Нацгвардии и полиции круглосуточно патрулируют улицы Мукачево.

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