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НАБУ и СБУ провели обыски в госагентстве Зоны отчуждения

28.04.2020 / 17:56
В помещении Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения провели обыски представители Национального антикоррупционного бюро Украины с привлечением работников Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГАЗО.

"В частности, правоохранительные органы ознакомились с документами, которые могут быть связаны с возможным совершением правонарушения по статье 369 Уголовного Кодекса Украины одним из бывших руководителей ГАЗО и государственного предприятия, входящего в сферу управления Агентства", - говорится в сообщении.

Во время обысков в ГАЗО представителям правоохранительных органов были предоставлены копии и оригиналы запрашиваемых документов, которые могут быть связаны с делом.

Председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергей Калашник заявил, что он всесторонне будет способствовать следствию и предоставлять все документы и информацию, которые помогут беспристрастно рассмотреть ситуацию.

Источник

обыск, зона отчуждения, СБУ, НАБУ
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