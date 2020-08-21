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СБУ выявила многомиллионную схему при закупках для УЗ

21.08.2020 / 12:17
Служба безопасности Украины задокументировала многомиллионную коррупционную схему при закупке товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава "Укрзализныци".

В служебных помещениях УЗ и офисах коммерческих структур прошли обыски.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным предварительного следствия, схему организовал менеджмент филиала "Пассажирская компания" Укрзализныци через аффилированные коммерческие структуры, в том числе с признаками фиктивности.

"Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов филиал выделил более 60 млн гривен для закупки товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава. Победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры, которым Укрзализныця перечислила всю сумму денег.

Инициированные СБУ экспертизы показали безосновательное завышение стоимости продукции, что нанесло ущерб государству на сумму почти 12 млн гривен", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что СБУ совместно с Нацполицией провели в Киеве и Виннице ряд обысков в служебных помещениях Укрзализныци и офисах коммерческих структур.

"В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия", - добавили в СБУ.

Источник

обыск, СБУ, УЗ
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