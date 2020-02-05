Международное сообщество требует от Ирана обнародовать содержимое "черных ящиков"

Об этом шла речь во время встречи представителей пяти страны, чьи граждане погибли во время авиакатастрофы в Тегеране, сообщили в МИД Канады.

"Все государства обеспокоены неспособностью Ирана предоставить доступ к черным ящикам. Приложение 13 Конвенции о гражданской авиации требует, чтобы это произошло без задержек. Иран должен немедленно передать черные ящики как проявление желания восстановить полную картину этого события", - говорится в распространенном заявлении.

Отмечается, что министр транспорта Канады и глава МИД страны официально выразили свои опасения по этому поводу руководству ИКАО.

Участники разговора также пришли к согласию относительно необходимости "продолжения давления ради достижения подотчетности, прозрачности и справедливости для жертв рейса PS752".

"Более того, участники взяли обязательство достичь согласия в отношении юридических вариантов переговоров с Ираном относительно ответственности за этот поступок, чтобы добиться справедливости, в том числе надлежащих компенсаций для родственников жертв рейса PS752", - подытожили в МИД.

Отметим, что участие в разговоре принимали представители Канады, Украины, Афганистана, Швеции и Соединенного королевства.

Напомним, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины" рейса PS752. На его борту находились 176 человек, все они погибли. Пассажирами авиалайнера были граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ, Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технической проблемы самолета и отрицала возможность сбития лайнера. Однако под давлением опубликованных ведущими странами мира доказательств 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был ошибочно сбит бойцами "Корпуса стражей Исламской революции".

Впоследствии также стало известно, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами зенитно-ракетной системы "Тор-М1", которую Иран получил из России. Это обстоятельство, а также то, что Тегеран до сих пор отказывается передать Киеву "черные ящики", вызвало сомнения у некоторых экспертов относительно того, действительно ли украинский самолет сбили случайно.

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