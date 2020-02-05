Бабак: "Порадоваться на моих костях не получится. Бойтесь"

Министр развития общин и территорий Алена Бабак заявляет, что в строительной отрасли Украины царит коррупция, и различные кланы пытаются сохранить сферу своего влияния, но порадоваться с ее увольнения у злопыхателей не получится.

Об этом Бабак заявила на заседании Верховной Рады 4 февраля

Прямая речь: "Я попросила слово для того, чтобы сказать тем людям, которых я бы назвала злопыхателями в строительной сфере, которые опутали ее как спрут, и, думаю, хотели бы радоваться на моих костях после моего увольнения: "Не получится".

Не получится потому, что то, что начато этим правительством, Министерством развития общин, Офисом президента по борьбе с коррупцией в строительной отрасли, в сфере архитектурно-строительного контроля начато и не имеет обратного пути.

То, что иду я с этой должности не означает, что президент прекратил борьбу с вами. Вся система запущена. Бойтесь! Вам не будет места в строительной отрасли".

По словам Бабак, сейчас правоохранители "начали системную борьбу с теми, кто сегодня через различные кланы пытается раскачать ситуацию как в Офисе президента, так и в правительстве, и спекулирует на этом".

Она также рассказала, что сейчас коррупционеры через "подставные организации типа "Стоп свавілля, "Общественная правда" пытаются уволить людей из Госархстройинспекции. Также определенные люди продолжают работать в системе ГАСИ и "писать кляузы, чтобы оставить сферу своего влияния". Другие – "через бандюков" угрожают людям, чтобы они не выходили на работу.

По словам Бабак, за всеми этими людьми сегодня "следят должным образом".

Министр также добавила, что с ней начали борьбу в СМИ из-за аннулирования разрешений на строительство на улицах Ольшанской и Гоголевской в ​​Киеве. Также, по ее словам, эти люди планируют начать строительство возле "Дворца Украина" на улице Ивана Франко. Но, Бабак убеждена, что "друзья-киевляне не будут стоять в стороне".

Она поблагодарила за доверие парламент, президента и правительство, но просила отпустить ее "с богом".

По словам Бабак, заявление на увольнение она написала сама, по собственному желанию, без давления, "потому что так необходимо и важно на данный момент". Она также добавила, что сейчас правоохранители ее защищают и изучают все те "факты, о которых она сообщила, все документы и заявления от людей, на которых оказывалось давление".

4 февраля Верховная Рада уволила министра Алену Бабак и назначила на ее место Дениса Шмыгаля.

Напомним: в середине января министр развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об увольнении.

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде назначить Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий.

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