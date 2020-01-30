Шокин требует от ГБР привлечь Байдена к уголовной ответственности

"Прошу внести в Единый реестр досудебных расследований о совершении гражданином Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом на территории Украины и за ее пределами относительно меня уголовного правонарушения, а именно вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 с. 343 УК Украины. Немедленно начать досудебное расследование и дать следователям ГБР письменные указания", – говорится в заявлении Шокина на имя вр.и.о. директора ГБР, переданного агенству "Интерфакс-Украина" адвокатами экс-генпрокурора.

Шокин отмечает, что согласился покинуть пост генпрокурора Украины вследствие давления Байдена.

"В течение последних месяцев 2015 года и первых 2016 года Джозеф Байден, используя свое служебное положение, несколько раз лично прибывал в Украину с официальными визитами, преследуя цель проведения с руководителями государства переговоров по моему устранению с занимаемой должности и, как следствие, свертывания объективного расследования уголовных производств по фактам противоправной деятельности лиц, связанных с компанией Burisma Holding Limited (Кипр), в том числе сына указанного высокопоставленного должностного лица", – пишет Шокин в заявлении.

По словам экс-генпрокурора, Байден требовал уволить его в обмен на беспрепятственное предоставление Украине государственной гарантии США на сумму $1 млрд.

Действия Байдена, обращает внимание Шокин, могут рассматриваться как давление согласно научно-правовому выводу "International Low Association" от 18 апреля 2017 года, предоставленного доктором юридических наук профессором Мережко – вице-президентом ПАСЕ на данный момент.

Также факты незаконного влияния Байдена на экс-генпрокурора подтверждаются результатами независимого международного журналистского расследования под название "UkraineGate", проведенного и опубликованного французским Интернет-изданием "Les-Crises.fr".

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