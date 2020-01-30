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В Харькове проходит межконфессиональный форум

30.01.2020 / 13:51
В Харькове проходит межконфессиональный форум
Участники форум Источник: Центр информации УПЦ
Организаторы форума – немецкий Фонд Конрада Аденауэра, который ранее проводил ряд совместных мероприятий со Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций

В Харькове 29-30 января проходит межконфессиональный Форум Церквей и религиозных организаций, в котором принимают участие представители Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в своем Фейсбук написал заведующий канцелярией Запорожской епархии УПЦ протоиерей Геннадий Елин.

«Задачи форума - налаживание межконфессионального диалога на Востоке Украины, для мирного сосуществования, и опыт сотрудничества в решении общих проблем, которые стоят перед Церквями и религиозными организациями в регионе», - отметил протоиерей Геннадий Елин.

Организаторы форума – немецкий Фонд Конрада Аденауэра, который ранее проводил ряд совместных мероприятий со Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций.

В первый день работы форума участникам предложили ознакомиться с презентацией социологического исследования «Религия и Церковь в украинском обществе», проведенной в 2019 году сотрудниками Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

упц
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