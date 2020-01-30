В Церкви обсудят, какие профессии не совместимы со священством

Межсоборное присутствие 30-31 января рассмотрит документ о профессиях, которые совместимы и не совместимы со священством.

Об этом сообщается на сайте patriarchia.ru.

Ставший предметом рассмотрения документ появился в результате работы комиссий Межсоборного присутствия и уже получил широкую огласку.

Пленарные заседания Межсоборного присутствия и заседание Президиума его пленума будет проходить в Зале церковных соборов на территории кафедрального соборного Храма Христа Спасителя.

*** Межсоборное присутствие является совещательным органом, содействующим высшей церковной власти Русской Православной Церкви в подготовке решений, касающихся наиболее важных вопросов внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви.

Межсоборное присутствие призвано к обсуждению актуальных вопросов церковного бытия, в частности, относящихся к сфере богословия, церковного управления, церковного права, богослужения, пастырства, миссии, духовного образования, религиозного просвещения, диаконии, взаимоотношений Церкви и общества, Церкви и государства, Церкви и иных конфессий и религий.

Задачей Межсоборного присутствия является предварительное изучение вопросов, рассматриваемых Поместным и Архиерейским Соборами, а также подготовка проектов решений по этим вопросам. Решения по предложениям Межсоборного присутствия могут приниматься также Священным Синодом.